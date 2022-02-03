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Росгвардейцы задержали похитителей веселящих напитков в Москве. Видео

Евгений Белоусов

Происшествия
Росгвардейцы задержали похитителей веселящих напитков в Москве. Видео
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали троих молодых людей, подозреваемых в краже алкоголя из магазина. Об этом в четверг, 3 февраля, Вечерней Москве сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу.

По сообщению ведомства, трое неизвестных молодых людей попытались украсть из магазина на Новоясеневском проспекте алкоголь. Это попало на запись камер наблюдения.

На кадрах видно, как молодые люди пытаются вынести из магазина бутылку с алкоголем. Это видит охранник и останавливает их у выхода.

После этого воришки вступают в конфликт с охранниками. В результате небольшой перепалки злоумышленникам все-таки удалось сбежать из магазина.

Видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по г.Москве

Выехавшие на место происшествия росгвардейцы просмотрели записи с камер и через несколько минут сумели задержать подозреваемых. Ими оказались местные жители от 22 до 24 лет. Их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

2 февраля мужчина с пистолетом попытался украсть кофе из магазина в Подольске. 27-летний ранее судимый мужчина зашел в магазин на Советской улице. Он подошел к прилавку и положил себе в рюкзак несколько пачек с кофе, а затем попытался уйти.

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