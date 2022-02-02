Мужчина с пистолетом попытался украсть кофе из магазина в Подольске. Видео
В подмосковном Подольске вооруженный мужчина попытался похитить кофе из продуктового магазина. Об этом в среду, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, 27-летний ранее судимый мужчина зашел в магазин на Советской улице. Он подошел к прилавку и положил себе в рюкзак несколько пачек с кофе, а затем попытался уйти.
Охранники заметили кражу и попросили мужчину остановиться. Тогда похититель достал пистолет, начал угрожать своим оппонентам и вступил с ними в потасовку. В какой-то момент злоумышленник бросил похищенные товары и сбежал.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Спустя некоторое время подозреваемого задержали недалеко от деревни Северово.
— При личном досмотре задержанного сотрудниками полиции обнаружен и изъят пневматический пистолет, который предположительно был использован при совершении преступления, — заключила Петрова.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
До этого в Подмосковье полиция задержала 26-летнего ранее судимого мужчину, который угнал грузовик стоимостью два миллиона рублей.