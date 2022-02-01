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Рецидивист угнал грузовик за два миллиона рублей в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Рецидивист угнал грузовик за два миллиона рублей в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Подольск Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала 26-летнего ранее судимого мужчину, который угнал грузовик стоимостью два миллиона рублей. Об этом во вторник, 1 февраля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, задержанный познакомился с владельцем тягача на парковке у супермаркета, где тот регулярно парковал автомобиль. Злоумышленник заметил, что водитель грузовика оставляет ключи от него под капотом. В один из дней, когда машина вновь была оставлена на парковке, он воспользовался этим: достал ключи и уехал на чужой машине в неизвестном направлении.

Хозяин машины обратился в полицию. Правоохранителям удалось отследить похищенный автомобиль. Его обнаружили в пункте приема металлолома, куда похититель продал авто за 117 тысяч рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий по адресу временного проживания в Новосибирске оперативники установили и задержали ранее судимого 26-летнего молодого человека, который дал признательные показания в совершении преступления, — заключила Петрова.

Похитителя заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, что на западе столицы трое неизвестных избили мужчину и угнали его автомобиль.

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