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Главврач рассказал о новом алгоритме работы поликлиник с пациентами с ОРВИ

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Главврач рассказал о новом алгоритме работы поликлиник с пациентами с ОРВИ
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Московские поликлиники справляются с наплывом пациентов с симптомами ОРВИ. О том, как в медучреждениях эффективно и безопасно организован прием граждан, «Вечерней Москве» рассказал главный врач КДП № 12 Андрей Тяжельников.

— С самого начала пандемии у нас были организованы отдельные входы для пациентов с симптомами ОРВИ: температурой, кашлем, насморком. Они сразу же направлялись в отдельные пространства. Когда таких пациентов стало больше, пришлось расширить эти пространства и организовать в них несколько зон. В первой зоне пациента встречают и забирают у него биоматериал: там делают экспресс-тесты и ПЦР. По результатам экспресс-теста пациенты направляются в одну из двух следующих зон: в первую допускаются только те, у кого результат теста положительный, а во вторую — те, у кого он отрицательный. Пациентов удается равномерно распределить. Из-за этого нет лишнего скопления людей, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам врача, в поликлинике не допускается образование очередей. В случае если пациентов становится больше, растет и число принимающих врачей. Никто из посетителей не ожидает своей очереди длительное время, уточнил Тяжельников.

— На сегодняшний день очередей нет даже в пиковые часы. Мы стараемся, чтобы все было комфортно и безопасно. Традиционно больше людей приходит в понедельник утром и в целом в начале недели по утрам. Но сейчас многие понимают, что можно прийти в любое удобное время, и эти наплывы постепенно прекращаются. В кабинет можно прийти не только в порядке живой очереди, но и записаться в свою поликлинику через ЕМИАС, — сообщил главврач.

Также Тяжельников напомнил, как следует действовать при возникновении симптомов ОРВИ. Первый совет — не поддаваться панике и начинать симптоматическое лечение дома. В случае ухудшения самочувствия нужно обращаться к врачу.

— Симптоматика коронавируса сейчас во многом схожа с обычной ОРВИ. Мы рекомендуем сразу начинать симптоматическое лечение при помощи домашней аптечки. Если болит горло — использовать полоскание, если заложен нос — сосудосуживающие капли. Если вы чувствуете себя хуже, стоит обратиться за медицинской помощью, — рассказал врач.

Можно прийти к дежурному врачу по записи или в порядке живой очереди. Еще один вариант — воспользоваться дистанционной помощью, записавшись на аудиоконсультацию через портал mos.ru, отметил Тяжельников. Если пациент маломобилен, ему окажут помощь на дому — для этого нужно позвонить на «122».

В Москве также расширены возможности телемедицины для пациентов с COVID-19 и ОРВИ. После первичной консультации врача и постановки диагноза обратиться за консультацией можно через приложение «ЕМИАС.Телемедицина». Логин и пароль придут в СМС. Телемедицинская консультация — это полноценный прием врача, но в онлайн-формате. Врач оценит состояние, даст рекомендации о лечении или скорректирует его, при необходимости — оформит вызов скорой. Информация о приеме отразится в электронной медицинской карте.

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