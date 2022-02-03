Полиция задержала обвиняемого в стрельбе в человека из пистолета в Москве

Фото: Пресс-центр МВД России

Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Сотрудники подразделений уголовного розыска московской полиции задержали мужчину, который обвиняется в стрельбе в человека. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанный обвиняется в том, что в октябре прошлого года у кафе на улице Новый Арбат он выстрелил из пистолета в 24-летнего молодого человека. Стрельба произошла во время выяснения между ними отношений. После стрельбы нападавший скрылся.

Его личность была установлена и злоумышленнику заочно предъявили обвинения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После этого сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии и ФСБ задержали стрелявшего.

Видео: Пресс-центр МВД России

— При обыске по месту его жительства обнаружены боеприпасы и три предмета, конструктивно схожих с пистолетами. Согласно заключению эксперта, один из них является короткоствольным огнестрельным оружием и пригоден для производства выстрелов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, — рассказала Волк.

На данный момент задержанный заключен под стражу, говорится на сайте «МВД Медиа».

До этого сообщалось, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России по московскому району Измайлово арестовали троих мужчин, подозреваемых в совершении нападения на 89-летнего мужчину и хищения у него 160 тысяч рублей. Злоумышленники напали на пенсионера в его собственной квартире.