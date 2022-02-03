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Нападение на 89-летнего пенсионера произошло в столичном районе Измайлово

Георгий Соланович

Происшествия
Нападение на 89-летнего пенсионера произошло в столичном районе Измайлово
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по московскому району Измайлово арестовали троих мужчин, подозреваемых в совершении нападения на 89-летнего мужчину и хищения у него 160 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, злоумышленники напали на пенсионера в его собственной квартире.

Так, в один из дней они получили ключ от квартиры пожилого человека от одной из помощниц нападавших. Ночью того же дня злоумышленники ворвались в квартиру пострадавшего и распылили ему в лицо содержимое баллончика.

После этого подозреваемые украли у пожилого человека 160 тысяч рублей и сбежали.

Видео: МВД

Вскоре после ограбления сотрудники полиции задержали троих мужчин 27, 36 и 37 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее на северо-востоке столицы неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину и угнали его иномарку.

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