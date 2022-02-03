Нападение на 89-летнего пенсионера произошло в столичном районе Измайлово
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по московскому району Измайлово арестовали троих мужчин, подозреваемых в совершении нападения на 89-летнего мужчину и хищения у него 160 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
По словам представителя ведомства, злоумышленники напали на пенсионера в его собственной квартире.
Так, в один из дней они получили ключ от квартиры пожилого человека от одной из помощниц нападавших. Ночью того же дня злоумышленники ворвались в квартиру пострадавшего и распылили ему в лицо содержимое баллончика.
После этого подозреваемые украли у пожилого человека 160 тысяч рублей и сбежали.
Вскоре после ограбления сотрудники полиции задержали троих мужчин 27, 36 и 37 лет.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу.
Ранее на северо-востоке столицы неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину и угнали его иномарку.