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Трое неизвестных угнали иномарку москвича, требуя у него полмиллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Трое неизвестных угнали иномарку москвича, требуя у него полмиллиона рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 9-я Северная линия Карта всех событий

На северо-востоке столицы неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину и угнали его иномарку. Об этом в среду, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился 37-летний москвич. Он рассказал, что находился в салоне своей машины Opel рядом с домом № 25 на улице 9-й Северной линии. В какой-то момент к нему подсели три незнакомца. Злоумышленники начали угрожать мужчине пистолетом и потребовали полмиллиона рублей.

Этих денег у москвича с собой не было. Тогда он предложил заехать за деньгами к другу. Когда потерпевший вместе с нападавшими приехал к нужному дому, он вышел из машины.

После того как потерпевший вышел, один из налетчиков сел за руль автомобиля и вместе с подельниками скрылся на автомобиле своей жертвы.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

До этого в Подмосковье полиция задержала 26-летнего ранее судимого мужчину, который угнал грузовик стоимостью два миллиона рублей.

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