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Два новых путепровода построят на северо-востоке Москвы

Иван Юминов

Город
Два новых путепровода построят на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, улица Менжинского Карта всех событий

Строительство двух путепроводов на северо-востоке города позволит улучшить связность районов. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг, 3 февраля.

— Ближайшие к Ярославскому району станции метро расположены в Бабушкинском и Лосиноостровском районах. Но проехать к ним по прямой невозможно из-за железной дороги, — рассказала глава ведомства.

Данные обстоятельства, как уточнила она, приводят к перегрузке транспортного узла на пересечении Енисейской улицы и Ярославского шоссе. Новые проекты, как считает она, помогут создать целостность и сформируют новые транспортные маршруты. Путепроводы появятся в створе улиц Менжинского и Дудинка, а также в створе улицы Малыгина и Малыгинского проезда.

2 февраля глава Москомэкспертизы Валерий Леонов сообщил, что специалисты капитально отремонтируют Краснопресненский путепровод, расположенный в районах столицы Пресненский и Беговой. Он отметил, что в рамках работ предусмотрена замена пролетных строений сооружений, переустройство шкафных стенок и обновление насадок и железобетонных поверхностей опор.

Также ремонтники усилят стойки опорных конструкций и обновят лестницы. Так, в ходе ремонта пешеходное движение будет осуществляться по тротуарам, дорожкам и галереям, приспособленным для горожан с ограниченными возможностями здоровья.

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