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ПФР приступил к выплате проиндексированных пенсий

Иван Юминов

Экономика
ПФР приступил к выплате проиндексированных пенсий
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Неработающие пенсионеры стали получать проиндексированные пенсии по старости. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР в четверг, 3 февраля.

— Неработающие пенсионеры с сегодняшнего дня начали получать проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9 до 8,6 процента, — говорится в сообщении.

Доставка пенсий через организации федеральной почтовой связи, банки и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, осуществляется с 3 по 25 февраля. Все выплаты придут автоматически, обращаться в фонд за ними нет необходимости, отмечается на сайте ПФР.

28 января Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС. По общему правилу работодатели, как уточняется, платят 22 процента с зарплаты работника в ПФР в пределах облагаемой базы и десять процентов с заработка, превышающего ее.

При этом им также необходимо заплатить 5,1 процента в Фонд ОМС и 2,9 процента в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы. Министерство предлагает установить единый круг застрахованных лиц.

Под этим подразумевается распространение ОМС на занятых по гражданско-правовым договорам граждан. Кроме того, ведомство намерено установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования.

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