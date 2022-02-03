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Медики назвали витамины, которые могут привести к облысению

Евгений Белоусов

Общество
Медики назвали витамины, которые могут привести к облысению
Фото: Pexels

Несмотря на мнение, что все витамины обязательно полезны, излишний прием некоторых из них может привести к проблемам. Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина рассказала о вреде переизбытка витаминов в организме.

По ее словам, гипервитаминоз, может привести к облысению и заболеваниям печени. Так например, рыбий жир, который усиленно давали детям начиная с 1960-х годов, содержит витамины А и Е.

— В итоге дети лысели, у них был гипервитаминоз. Волосы просто выпадали. Это очень неприятная вещь. Пример с рыбьим жиром очень показательный, — рассказала Булыгина.

Она также напомнила, что выписывать себе витамины самостоятельно нельзя. Это может также привести к переизбытку каких-нибудь микроэлементов в организме. В первую очередь в таких случаях будет страдать печень, а заметить это получится нескоро.

— Это молчаливый орган. Он не болит, пока совсем не отвалится. Там нет нервных окончаний, — подчеркнула она.

Схожего мнения придерживается врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Она подчеркивает, что многие продающиеся в аптеках витамины могут быть несертифицированными. В их составе вполне может оказаться какое-то вещество, кроме обозначенных, передает Пятый канал.

До этого Елена Соломатина рассказала, какие фрукты вызывают рак. Она отметила, что «бешеное количество сахара» содержится в консервированных фруктах, что может привести к повышению инсулина. А инсулин — провокатор роста раковой опухоли.

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