Белый дом счел эскалацией совместные учения России и Белоруссии

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Военные учения России и Белоруссии ведут к эскалации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 3 февраля.

— Определенно, это действия, которые ведут к эскалации, а не деэскалации. И мы определенно следим за развитием событий и смотрим, какую поддержку оказать и как работать с нашими партнерами по НАТО в регионе, — приводит слова Псаки РИА Новости.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.