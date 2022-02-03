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Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Молнупиравир»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Молнупиравир»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Молнупиравир». Об этом свидетельствуют данные реестра лекарственных средств в четверг, 3 февраля.

— Торговое наименование лекарственного препарата: «Эсперавир». Дата регистрации: 03.02.2022. Дата окончания действия: 01.01.2023, — говорится в реестре.

Производителем препарата является ГК «Промомед». Лекарство будет выпускаться в форме капсул на заводе «Биохимик» в Саранске, отмечается на сайте реестра.

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3 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.

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