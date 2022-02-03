«Польза превышает риски»: что делать при побочных эффектах препаратов от ковида

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Возникновение побочных эффектов при приеме лекарств от коронавируса требует немедленного обращения к врачу, а при значительном ухудшении самочувствия — вызова скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, у каждого лекарственного препарата возможны побочные эффекты. Каждый раз, когда врач назначает тот или иной препарат, он обдумывает вероятность побочных эффектов, оценивая пользу и риски.

— Если врач назначил эти препараты конкретному пациенту в конкретной ситуации, значит, польза от назначения лекарственного препарата превышает риски побочных эффектов, — рассказала терапевт.

Специалист отметила, что невозможно заранее предугадать, как организм человека отреагирует на прием лекарств. Человеку, принимающему препараты против коронавируса, лучше быть в постоянном контакте со своим врачом, посоветовала Чернышова.

Она заметила, что если побочные эффекты все-таки возникли, пациенту следует немедленно сообщить об этом медикам.

— Врач должен будет сказать — продолжать прием, сократить дозу или отказаться от препарата. Самостоятельно уменьшать дозировку или еще что-то предпринимать — не самый хороший вариант: все зависит от конкретной ситуации, тут нельзя давать советы общего характера, — уверена собеседница «ВМ».

При ярко выраженных побочных эффектах или аллергических реакциях нужно срочно вызывать скорую помощь, рекомендовала эксперт. В некоторых случаях (например, при анафилактическом шоке) помощь необходима незамедлительно, подчеркнула врач.

Согласно 14-й версии методических рекомендаций Минздрава, при лечении коронавируса могут использоваться фавипиравир, молнупиравир, ремдесивир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), умифеновир и интерферон-альфа.

При этом фавипиравир в виде таблеток может применяться как в условиях стационара, так и при лечении на дому, тогда как фавипиравир в виде инъекций — только при лечении в медицинских организациях.

Для некоторых препаратов установлены противопоказания: в частности, большинство лекарств от коронавируса нельзя применять при беременности или можно применять с осторожностью. Есть и указания к конкретным препаратам: так, фавипиравир противопоказан при повышенной чувствительности к действующему веществу или тяжелой печеночной недостаточностью, а ремдесивир запрещено вводить внутримышечно.