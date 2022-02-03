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Жилой стометровый небоскреб собираются построить в Крылатском

Евгений Белоусов

Город
Жилой стометровый небоскреб собираются построить в Крылатском
Фото: https://ag.mos.ru
Россия, Москва, Крылатская улица, 23 Карта всех событий

Жилой стометровый небоскреб могут построить в столичном районе Крылатское. Об этом свидетельствует проект изменений городских правил землепользования и застройки, выставленный на общественные обсуждения на портале «Активный гражданин».

Согласно проекту, на Крылатской улице, во владении 23 (строение 1) планируется построить жилую башню площадью почти 19 тысяч квадратных метров с физкультурным комплексом и бассейном. Предельная высота здания — 100 метров, говорится на портале.

2 февраля председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в Москве с 2 по 15 февраля состоится сбор мнений по объектам социальной и транспортной инфраструктуры, а также общественно-деловым и инженерным объектам. Обсуждения доступны для пользователей портала «Активный гражданин» в соответствующем его разделе.

Например, в Ярославском и Лосиноостровском районах можно оставить свое мнение по поводу строительства дорог, жители Лефортова, Соколиной Горы и Перова выскажутся о строительстве участка улицы с разворотным кольцом и т. д.

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