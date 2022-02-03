Роспотребнадзор отменит карантин для контактных с больными COVID-19

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Роспотребнадзор работает над отменой карантина для контактных лиц с больными коронавирусом из-за штамма «омикрон». Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в четверг, 3 февраля.

— Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите, — рассказала главный санитарный врач.

Новый вариант быстро передается, при этом часто он вызывает у людей бессимптомное течение болезни, уточнила она. Около 17-20 процентов пациентов с COVID-19 в стране не имеют симптомов, отметила Попова в эфире «России 1».

1 февраля врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «ВМ», что подвид штамма «омикрон» BA.2 отличается от исходного варианта более высокой заразностью. Точные симптомы этого варианта еще требуют изучения, а вероятность его влияния на эпидемиологическую ситуацию в России пока не подтверждена, добавил врач.

Эксперт отметил, что по свойствам вариант BA.2 напоминает «омикрон». Иммунолог обратил внимание, что даже незначительная разница при прочих равных условиях позволяет BA.2 эффективно вытеснять другие штаммы.