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ВОЗ выразила оптимизм касательно регистрации вакцины «Спутник V»

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
ВОЗ выразила оптимизм касательно регистрации вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Процесс регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в ВОЗ идет хорошо. Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович в четверг, 3 февраля.

— Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду... но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение — это скажет комиссия, ничего не могу сказать, — рассказала специалист.

ВОЗ получила необходимые для регистрации препарата документы еще 30 декабря, отметила Вуйнович в эфире «России 24».

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3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.

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