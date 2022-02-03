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Держатели «Пушкинской карты» смогут совершить бесплатное виртуальное путешествие по Музею Победы

Евгений Белоусов

Город
Держатели «Пушкинской карты» смогут совершить бесплатное виртуальное путешествие по Музею Победы
Фото: Культура.РФ

В программу «Пушкинская карта» вошла виртуальная экскурсия «Подвиг Народа» по масштабной экспозиции Музея Победы. Об этом Вечерней Москве в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

Школьники и студенты с «Пушкинскими картами» в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посетить онлайн-экскурсию по уникальному музейному пространству. Панорамная программа, созданная по технологии 360 градусов, благодаря эффекту присутствия позволит погрузиться в прошлое.

Авторскую экскурсию для интернет-гостей проведет директор Музея Победы Александр Школьник. В ней держатели карт узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, смогут рассмотреть мельчайшие детали экспозиции, а также задать удобный им темп часовой виртуальной прогулки.

Участников экскурсии познакомят с важнейшими научными открытиями советских ученых и достижениями медицины в годы войны, а также расскажут о великих деятелях искусства, которые продолжали творчество даже в оккупации. Экскурсию дополняют различные фото и видео-материалы и документы.

Красногорский филиал Музея Победы пригласил взрослых и детей на новую образовательную программу «Победители 45. Олимпионики 52». В год 70-летия XV Летних Олимпийских игр и накануне XXIV Зимних Олимпийских игр в музее вспомнят о спортивном триумфе советской сборной — «команды фронтовиков».

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