Держатели «Пушкинской карты» смогут совершить бесплатное виртуальное путешествие по Музею Победы

Фото: Культура.РФ

В программу «Пушкинская карта» вошла виртуальная экскурсия «Подвиг Народа» по масштабной экспозиции Музея Победы. Об этом Вечерней Москве в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

Школьники и студенты с «Пушкинскими картами» в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посетить онлайн-экскурсию по уникальному музейному пространству. Панорамная программа, созданная по технологии 360 градусов, благодаря эффекту присутствия позволит погрузиться в прошлое.

Авторскую экскурсию для интернет-гостей проведет директор Музея Победы Александр Школьник. В ней держатели карт узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, смогут рассмотреть мельчайшие детали экспозиции, а также задать удобный им темп часовой виртуальной прогулки.

Участников экскурсии познакомят с важнейшими научными открытиями советских ученых и достижениями медицины в годы войны, а также расскажут о великих деятелях искусства, которые продолжали творчество даже в оккупации. Экскурсию дополняют различные фото и видео-материалы и документы.

Красногорский филиал Музея Победы пригласил взрослых и детей на новую образовательную программу «Победители 45. Олимпионики 52». В год 70-летия XV Летних Олимпийских игр и накануне XXIV Зимних Олимпийских игр в музее вспомнят о спортивном триумфе советской сборной — «команды фронтовиков».