Стоимость нефти марки WTI превысила 90 долларов за баррель

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Цена нефти марки WTI впервые с 7 октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 3 февраля.

По состоянию на 22:03 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на марку Brent достигла 90,99 доллара за баррель. При этом цена мартовских фьючерсов на WTI выросла на 2,01 процента до 90,03 доллара, отмечает РИА Новости.

20 января экономист Наталья Мильчакова рассказала, что обострение геополитических рисков и угроза новых санкций против России все еще на повестке дня. Это будет создавать довольно сильную волатильность рубля в январе-феврале.

По словам эксперта, на курс российской валюты может оказать влияние ряд факторов. Во-первых, решение ФРС по процентной ставке, которое было объявлено 26 января. И хотя повышение ставок начнется не ранее марта, риторика ФРС будет ужесточаться, а это может повлиять на укрепление доллара.

В то же время в начале февраля состоится очередная встреча ОПЕК+. Скорее всего, страны не будут увеличивать объемы добычи нефти, потому на этом рынке спрос и предложение будут сбалансированы. А значит, текущий тренд на рост цен может продолжиться, что окажет поддержку рублю, заключила Мильчакова.