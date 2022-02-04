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Диетолог Соломатина назвала признаки дефицита белка в организме

Рафаэль Залян

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Диетолог Соломатина назвала признаки дефицита белка в организме
Фото: depositphotos

Белок является главным строительным материалом организма, который принимает участие в формировании мышечной массы, кожного покрова и сухожилий. Также он необходим для производства гормонов, ферментов и молекул, выполняющих важные жизненные функции. Если белка в организме не хватает, человек начинает часто болеть, у него происходит частая смена настроения, а также он резко теряет вес. По каким еще признакам можно понять, что проблемы со здоровьем связаны с дефицитом этого вещества, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, дефицит белка вызывает развитие инфекционных заболеваний, так как защитные функции организма ослабевают и замедляется выработка лизоцима и интерферона, которые отбивают опасные патогены. Организм перестает оказывать сопротивление вирусам и бактериями, и человек начинает чаще болеть:

— Снижение активности белка в организме приводит к ухудшению состояния кожи, ногтей и провоцирует активное выпадение волос. Даже небольшие царапины, которые больной получил, могут заживать на протяжении долгого времени.

Нарушение работы почек, легких, развитие желудочно-кишечных заболеваний — все это тоже может происходить у человека, чей организм недополучает протеин:

— Очень явным признаком дефицита белка является появление отеков. У больного происходит нарушение водно-солевого баланса, и жидкость не выводится из организма в достаточном количестве и скапливается в тканях.

У пациента появляются мешки под глазами, опухает лицо, возникает чувство тяжести в нижних конечностях. Особенно четко дефицит белка визуально заметен у детей. По словам Соломатиной, при его недостатке они теряют вес, а лицо приобретает нездоровые черты:

— У таких деток очень худенькие ручки и ножки, а лицо как у сумасшедшего, очень нездоровое. У подростков, которые тоже не получают белковые продукты, рост и развитие замедляется, ухудшается умственная деятельность.

Пополнить запас белка можно с помощью продуктов питания, которые им богаты.

— Это молочные продукты, рыба, мясо, яйца, растительные белки, горох, бобы и соя, — отметила врач.

Орехи, сыр, морепродукты и крупы тоже способны улучшить состояние здоровья больного и восстановить баланс белка в организме, заметила Соломатина. При этом врач акцентировала, что при употреблении белковых продуктов главное не переусердствовать, ведь переизбыток этого элемента приводит к развитию подагры, вызывает артриты, почечную недостаточность и снижение аппетита.

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