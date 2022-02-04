Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином

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В пятницу, 4 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин отправится в Китай, где посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр. Помимо этого, Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что во время переговоров планируется обсудить перспективы развития российско-китайского партнерства и взаимодействия. Также лидеры рассмотрят широкий спектр вопросов практического сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, финансово-инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях.

— Планируется, что по итогам визита главы государств примут совместное заявление, в котором зафиксируют общие подходы России и Китая к решению ключевых мировых проблем, — говорится в сообщении.

Также в делегацию, которая будет сопровождать Путина, войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не намерен встречаться с другими лидерами на Олимпиаде в Пекине. Он отметил, что никаких планов на встречи нет, так как ситуация с COVID-19 на турнире остается напряженной.