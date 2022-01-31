Песков заявил, что Путин не намерен встречаться с другими лидерами на Олимпиаде в Пекине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не планирует двусторонние встречи с другими главами государств на Олимпиаде в Пекине из-за строгих коронавирусных ограничений. Об этом в понедельник, 31 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Очень строгие ковидные ограничения. Причем ковидные ограничения, даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия, поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом, — передает его слова RT.

Он отметил, что никаких планов на встречи нет, так как ситуация с COVID-19 на турнире остается напряженной.

До этого Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи с антиковидными ограничениями. Песков подтвердил, что в Пекине у российского лидера запланированы посещение церемонии открытия Олимпиады и двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

25 января Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Игры в Пекине. Всего в состав российской сборной вошли 212 спортсменов, 103 из которых — женщины, а 109 — мужчины.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.