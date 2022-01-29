Песков рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского в Пекине

Фото: Администрация президента РФ, president.gov.ua

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи с антиковидными ограничениями. Об этом в субботу, 29 января, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подтвердил, что в Пекине у российского лидера запланировано посещение церемонии открытия Олимпиады и двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

— Да. С ним будут полноформатные переговоры, — отметил пресс-секретарь.

28 января в МИД Китая сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидерами других прибывших на Олимпийские игры в Пекине стран. Встречи состоятся с 4 по 6 февраля.

До этого стало известно о реакции президента Украины Владимира Зеленского на слова главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности встретиться в России.