Си Цзиньпин встретится с Путиным и другими прибывшими на Олимпиаду лидерами

Фото: Администрация президента РФ

Председатель КНР Си Цзиньпен встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидерами других прибывших на Олимпийские Игры в Пекине стран. Встречи состоятся с 4 по 6 февраля. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в МИД Китая.

— Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, проведет приветственный банкет для прибывших в Китай для участия в церемонии открытия Игр иностранных глав государств, глав правительств, членов королевских семей, а также руководителей международных организаций. Кроме того, проведет соответствующие двусторонние мероприятия, — говорится на сайте дипведомства.

25 января олимпийский комитет России утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Игры в Пекине. Всего в состав российской сборной вошли 212 спортсменов, 103 из которых — женщины, а 109 — мужчины.

За день до этого организационный комитет Олимпийских игр в Пекине огласил список новых ограничений, которые должны будут соблюдать болельщики на трибунах во время проведения соревнований. Так, гостям Игр будет запрещено поддерживать спортсменов во время их выступлений, употреблять пищу и вступать в контакт друг с другом.