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Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля
Фото: Pixabay

В пятницу, 4 февраля, в Пекине начинаются XXIV зимние Олимпийские игры. Девиз соревнований в этом году — «Вместе ради общего будущего» при беспрецедентных мерах безопасности, связанных с пандемией COVID-19. Известно, что церемония открытия пройдет на Национальном стадионе «Птичье гнездо».

Пекин — единственный город в истории, который принял летнюю Олимпиаду, которая прошла в 2008 году, а теперь и зимнюю Олимпиаду.

На предстоящих Олимпийских играх будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Отмечается, что в самом Пекине соревнования пройдут на объектах, которые были построены еще к летней Олимпиаде. В Чжанцзякоу будут соревноваться биатлонисты, лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и лыжные двоеборцы, фристайлисты и сноубордисты. В Яньцине в Национальном горнолыжном центре будут соревноваться горнолыжники, а в Национальном санно-бобслейном центре — саночники, скелетонисты и бобслеисты.

Ранее депутат Светлана Журова предупредила российских спортсменов о возможных провокациях на Олимпиаде. Журова добавила, что по отношению к спортсменам буллинг и другие притеснения происходят довольно часто. Журналисты из разных изданий намеренно затевают провокации, на которые реагируют спортсмены.

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