Эксперт объяснила, с чем связано повторное заражение «омикроном»

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После того, как человек вылечился от коронавирусной инфекции, он может сразу заразиться повторно. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

— Это возможно, если сначала пациент перенес «омикрон» ВА.1, а потом заразился другим его подтипом — ВА.2, так называемым «стелс-омикроном», — объяснила специалист.

Она привела в пример Южную Африку, где после первой волны «омикрона», началась волна ВА.2 и, несмотря на большое количество людей, которые недавно переболели, новая версия штамма начала быстро распространяться.

Отмечается, что ВА.2 на данный момент зарегистрировали почти во всех странах, в том числе и в России.

— Вероятность заболеть сразу же после выздоровления зависит от популяционного иммунитета, — заключила Баранова в беседе с Lenta.ru.

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3 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что однозначного ответа о том, может ли человек заболеть штаммом коронавируса «дельта» после «омикрона», пока нет. Ведомство надеется, что «омикрон» будет предоставлять такую защиту.