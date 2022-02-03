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Попова оценила возможность заболеть «дельтой» после «омикрона»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова оценила возможность заболеть «дельтой» после «омикрона»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Однозначного ответа о том, может ли человек заболеть штаммом коронавируса «дельта» после «омикрона», пока нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 3 февраля.

— Это крайне интересный вопрос, и им сейчас озадачены ученые во всем мире и ученые в России. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет, — рассказала главный санитарный врач.

Ведомство надеется, что «омикрон» будет предоставлять такую защиту, уточнила она. Чаще всего в настоящее время COVID-19 заболевают люди до 30 лет, а также подростки, отметила Попова в эфире «России 1».

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3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.

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