Потеря сил: невролог рассказала, кто чаще других страдает от синдрома хронической усталости

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​Интенсивное развитие информационной и социальной среды негативно сказывается на психофизическом состоянии человека, тем самым провоцируя болезни, которых не было раньше. Одним из таких расстройств является​ синдром хронической усталости​ — ощущение постоянного переутомления.​ Чаще всего это состояние встречается у жителей мегаполисов, поскольку их ритм жизни и сфера деятельности предполагают постоянное психоэмоциональное напряжение и многозадачность. Об этом «Вечерней Москве» рассказала заведующая отделением неврологии и восстановительного лечения ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Виктория Дорофеева.

— В группу риска входят люди, которые заняты профессиональным ростом, созданием и обеспечением семьи, решением множества бытовых вопросов, активными взаимоотношениями в обществе, а также несут повышенный уровень профессиональной ответственности. Все эти факторы приводят к​ непосильным психоэмоциональным нагрузкам​ и, как следствие, к нервным расстройствам и физическим недомоганиям, — отметила врач.

По словам Дорофеевой, пик заболеваемости синдрома хронической усталости приходится на активный возраст 40–59 лет. При этом женщины более подвержены этому заболеванию независимо от возраста. Именно они составляют 60–85 процентов от всех заболевших.​

Отличительная особенность синдрома хронической усталости — это сохранение его основных симптомов даже после длительного отдыха: ни кратковременная смена деятельности, ни уход от привычных обязанностей не способны устранить корень проблемы, отметила специалист.

Как рассказала невролог, от психиатрических патологий синдром хронической усталости отличается наличием изнуряющей усталости, которая длится более шести месяцев, болевого синдрома в теле и нарушениями сна, которые не приносят бодрость и восстановление сил, и постнагрузочной слабости и неспособности к длительной физической активности.

При возникновении симптомов синдрома хронической усталости следует обратиться к врачу-неврологу, посоветовала медик.