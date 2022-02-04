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Коллективный иммунитет может появиться в Европе после «омикрона»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Коллективный иммунитет может появиться в Европе после «омикрона»
Фото: EPA

Население Европы может приобрести иммунологическую память после того, как завершится текущая волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Там подчеркнули, что большая часть новых случаев заражения COVID-19 связана со штаммом «омикрон». Поскольку порядка 70 процентов населения Европы уже завершили курс первичной вакцинации — после окончания этой волны пандемии большинство граждан смогут приобрести иммунологическую память против коронавируса.

— Некоторые ограничения перестают быть эффективными в борьбе с пандемией. За последние два года способствовали снижению смертности от COVID-19 и нагрузки на службы здравоохранения. Однако сейчас растет понимание того, что ограничения также привели к тяжелым социальным и экономическим последствиям, — отметили в ведомстве, передает газета «Известия».

В центре также заявили, что коронавирус приближается к превращению в эндемическое заболевание.

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11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

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