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Эксперт рассказала, как дети заражаются коронавирусом

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт рассказала, как дети заражаются коронавирусом
Фото: pixabay.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что чаще всего дети заражаются COVID-19 в кругу семьи от взрослых. Также она подчеркнула, что наиболее выражено болеют малыши до двух лет.

Заболеваемость детей младшего возраста она объяснила тем, что из-за особенностей детской иммунной системы, которая еще не успела познакомиться даже с сезонными коронавирусами, их организм реагирует на заболевание наиболее ярко.

— Помимо этого, инфекция часто спускается в бронхиолы — нижние отделы бронхов, примыкающие к легким, вызывая явления бронхиальной обструкции, сопровождающиеся одышкой, кашлем, цианозом носогубного треугольника, — заключила специалист, передает РИА Новости.

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1 февраля вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что «омикрон» обладает способностью «цепляться» за рецепторы клеток лучше, чем это делали предыдущие варианты COVID-19. Именно в этом заключается его высокая опасность. По сравнению со взрослыми, дети являются наиболее устойчивыми к COVID-19. Однако «омикрон» считается более заразным, он пробивает защиту у детей.

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