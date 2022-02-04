«Коктейль из штаммов»: вирусолог объяснил, чем опасно смешение «дельты» и «омикрона»

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В России наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако он обусловлен не только штаммом «омикрон», но и предыдущими вариантами вируса — «дельтой» и «альфой». Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Он подчеркнул, что такое соседство штаммов может быть очень опасно, поскольку каждый вариант поражает разные группы населения.

— Из-за нескольких штаммов в популяции получается полный спектр распространения коронавируса. С одной стороны, «омикрон» начинает заражать детей. С другой стороны, есть «дельта», которая опасна для взрослых, потому что при заражении два человека из 100 могут умереть, — объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.

По мнению вирусолога, своеобразный «коктейль» из различных штаммов может привести к тому, что появится новый вариант коронавирусной инфекции. Вероятность этого повышается вместе с ростом заболеваний в стране.

— Но появление нового варианта даже при большом количестве болеющих – это не обязательно, просто есть такая вероятность. Тем более не факт, что возможно эволюционное возникновение варианта вируса, который объединит и высокую летальность, и высокую заразность, — заключил Аграновский.

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3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.