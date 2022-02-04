Бензовоз опрокинулся на 43-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 43-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

На съезде с внутренней стороны 43-го километра МКАД на улице Академика Варги опрокинулся бензовоз. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Съезд на улицу Академика Варги временно перекрыт, — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также известно, что на данный момент на месте происшествия работают оперативные группы.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.