Бензовоз опрокинулся на 43-м километре МКАД
На съезде с внутренней стороны 43-го километра МКАД на улице Академика Варги опрокинулся бензовоз. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Съезд на улицу Академика Варги временно перекрыт, — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Также известно, что на данный момент на месте происшествия работают оперативные группы.
Статистика ГИБДД
В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.
Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.