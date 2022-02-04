Вирусолог Нетесов рассказал, как вирусы помогут обойти устойчивость к антибиотикам

Фото: depositphotos

Устойчивость к антибиотикам является одной из основных причин смертей от инфекций. Вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, почему у бактерий может вырабатываться устойчивость к препаратам.

Специалист объяснил, что антибиотики являются веществами, которые сами производят бактерии, освобождая себе нишу от других бактерий.

— Когда человечество начинает использовать антибиотики для себя, да еще и в больших дозах, гены этой устойчивости к антибиотикам начинают устойчиво передаваться от одних бактерий к другим. В результате возникает печальная ситуация, когда гораздо более широкий круг бактерий становится устойчивым к антибиотикам, — сказал Нетесов в интервью радио Sputnik.

Для борьбы с антибиотикорезистентностью медицинским работникам нужно контролировать назначение антибиотиков, а ученым — разрабатывать новые препараты, добавил Нетесов.

Биолог также предупредил, что на сегодняшний день в мире нужно продолжать разработку новых антибиотиков и исключить их бесконтрольное, безрецептурное применение. Именно это позволит вернуть защиту для человека.

Помимо этого, специалист уточнил, что есть препараты, которые могут заменять антибиотики. Так, вирусы бактерий — бактериофаги. Пока что они применяются в ограниченном количестве. К бактериофагам устойчивость возникает очень медленно, поэтому эту группу препаратов нужно развивать.

В январе врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», что в случае заболевания коронавирусной инфекцией антибиотики можно применять только после рекомендаций специалиста. Они могут помочь в случае, если на фоне коронавирусной инфекции присоединяются бактериальные осложнения.