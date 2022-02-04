Биолог Баранова объяснила, как «омикрон» влияет на антитела у вакцинированных

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова рассказала, что в случае, если человек заразится штаммом «омикрон» после вакцинации от коронавирусной инфекции, то антитела, которые выработались против прошлых вариантов — поднимутся больше, чем когда «омикроном» заразится переболевший человек.

Эти выводы были сделаны на основе результатов изучения популяции переболевших в разных странах, пояснила Баранова.

— Если у вас был иммунитет не вакцинный, а натуральный, потому что вы ранее болели дельтой, альфой или уханьским коронавирусом, после омикрона у вас антитела также поднимутся, но не так сильно, — рассказала эксперт в беседе с Lenta.ru.

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Недавно доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что всплеск заболеваемости коронавируса в России бусловлен не только штаммом «омикрон», но и предыдущими вариантами вируса — «дельтой» и «альфой». Такое соседство штаммов может быть очень опасно, поскольку каждый вариант поражает разные группы населения.