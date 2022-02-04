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Свыше двух тысяч точек доступа Wi-Fi доступны для москвичей в соцучреждениях

Виктория Сикерина

Город
Свыше двух тысяч точек доступа Wi-Fi доступны для москвичей в соцучреждениях
Фото: Pexels

Более двух тысяч точек доступа к Wi-Fi доступны для жителей столицы в учреждениях социальной защиты. Об этом рассказал замглавы московского Департамента труда и социальной защиты населения Никита Соломин в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что в настоящий момент все центры долголетия, реабилитационно-образовательные учреждения и центры содействия семейному воспитанию в городе предоставляют доступ к беспроводному интернету.

— Также среди подключенных есть стационарные учреждения и реабилитационные центры для инвалидов и их филиалы, расположенные в Московской области. Развивая сеть доступного интернета, город стремится сделать пребывание столичных жителей в учреждениях соцзащиты комфортным, а предоставление социальных услуг — более эффективным, — отметил заместитель руководителя ведомства.

По его словам, внедрение технологий в социальную инфраструктуру существенно увеличивает качество жизни москвичей. Помимо этого, доступ в интернет позволяет горожанам социализироваться и находить новые контакты, а также получать необходимую информацию.

В этом году городские власти планируют обеспечить беспроводной сетью и другие учреждения соцзащиты, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В ноябре прошлого года стало известно, что все автовокзалы и автостанции столицы теперь оснащены бесплатным Wi-Fi. Москвичи могут беспрепятственно выйти в интернет на вокзалах Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово.

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