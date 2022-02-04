Наталья Сергунина: В Москве утвержден предмет охраны Печатного и Монетного дворов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Никольская улица, 5/1с1 Карта всех событий

Специалисты Мосгорнаследия изучили и описали все особенности и ценные элементы Монетного и Печатного дворов. Оба комплекса зданий находятся на Никольской улице и являются объектами культурного наследия федерального значения. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Монетный и Печатный дворы на Никольской улице — исторически важные объекты с уникальной архитектурой. Именно поэтому специалисты утвердили предмет охраны. Это одна из ключевых характеристик любого памятника, — заявила она.

Постройки Монетного двора занимают территорию от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря (Никольская, дом 5/1, строения 1, 2 и 4). Самое старое здание комплекса построено в стиле барокко. Это кирпичные палаты 1697 года. В 1730-е годы архитектором Петром Гейденом по внешнему контуру были возведены дополнительные корпуса также в стиле барокко.

Сегодня в бывшем Монетном дворе расположено фондохранилище Государственного исторического музея. Один из внутренних дворов был перекрыт 10 лет назад, там находится Музей Отечественной войны 1812 года.

Ценной и нуждающейся в сохранении признана вся объемно-пространственная композиция архитектурного ансамбля Монетного двора. Кроме того, специалисты подчеркнули значимость исторических наличников окон и арок, зеркальных сводов с карнизами, лепных медальонов.

Печатный двор обустроили по желанию Ивана Грозного и митрополита Макария. На Печатном дворе в 1564 году увидела свет первая датированная русская книга, выпущенная типографским способом, «Апостол».

В Смуту 1611 года Печатный двор сгорел, а через девять лет был отстроен заново и интенсивно работал в XVII и XVIII веках. Самое старое здание комплекса, Правильная палата, или Теремок, находится во дворе. Известный археолог Александр Векслер установил, что подземный этаж этой палаты относится к концу XV века, то есть в ее основе древнейшее гражданское строение Москвы.

В предмет охраны Печатного двора вошла вся объемно-пространственная композиция его ансамбля. Эксперты включили в документ оформление фасада Правильной палаты, ее крыльцо с шатровым завершением, фигурными столбами и филенками, крыши и шатры XIX века, чердачные окна с сандриками, печные трубы, изразцы на фасаде.

До этого стало известно, что дом Анны Монс на Бауманской улице, который является объектом культурного наследия, откроется для посетителей после завершения необходимых работ. Уточняется, что дни, периодичность и другие условия доступа в любой объект культурного наследия, в том числе и дом Анны Монс, закрепляются в его охранном обязательстве.