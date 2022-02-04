Усадьбу Покровское-Стрешнево отреставрируют в столице

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Россия, Москва, парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Специалисты проведут реставрацию господского дома исторической усадьбы Покровское-Стрешнево в Москве в текущем году. Об этом сообщил замглавы столичного Департамента капитального ремонта Сергей Мельников в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что ремонтные работы проведут в здании XVIII века с мезонином и прилегающих корпусах XIX века из красного кирпича.

Господский дом усадьбы расположен на Волоколамском шоссе. За всю историю здесь неоднократно менялись владельцы и планировка. Также несколько раз дом охватывало огнем. Последние годы здание было закрыто, а его состояние оценивалось как неудовлетворительное.

— Здание уже давно не эксплуатировалось, к нему не подведены инженерные сети, а часть окон разбита. Прежде фасады центральной части дома неоднократно перекрашивали. Несоблюдение технологий привело к разрушению, отслоению и шелушению красочных слоев, — заявил заместитель руководителя ведомства.

По словам Мельникова, в аварийном состоянии также находятся кирпичные стены флигелей и белокаменные лестницы. При этом полностью утрачены элементы облицовки, террас и балкона.

Основная задача специалистов — сохранить первозданный облик усадьбы. Для этого в процессе работы они будут использовать архивные документы и напоминающие исторические аналоги строительные материалы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

3 февраля стало известно, что реставраторы приступили ко второму этапу противоаварийных работ в доме Анны Монс на Бауманской улице в центре Москвы.