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Москвичам рассказали о первых результатах проекта «Производительность труда»

Виктория Сикерина

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Москвичам рассказали о первых результатах проекта «Производительность труда»
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В январе текущего года 10 городских компаний обрабатывающей промышленности присоединились к национальному проекту «Производительность труда». Об этом рассказал министр столичного Правительства и глава московского Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, среди новых участников программы — производитель энергоэффективного светодиодного освещения, Московский опытный завод буровой техники, изготовитель мясных изделий и другие.

— 10 предприятий подписали соглашения с городом для получения адресной поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда», — заявил руководитель ведомства.

По словам Пуртова, компании уже начали внедрять в работу принципы бережливого производства. Такая практика продлится шесть месяцев.

За это время специалисты соберут сведения о производственных процессах предприятий и на их основе выявят актуальные проблемы. Для их решения проведут анализ и предложат пути урегулирования. Так, компании смогут увеличить производительность труда и улучшить показатели, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Прием заявок на участие в проекте начался в январе. В этом году бесплатную адресную поддержку смогут получить 109 компаний. Из них участниками первого этапа станет 21 предприятие. В конце года можно будет увидеть первые результаты.

25 января заработало Агентство стратегического развития Москвы (АНО «Мосстратегия») для реализации национального проекта «Производительность труда».

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