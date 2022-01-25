Агентство стратегического развития для реализации нацпроекта появилось в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Агентство стратегического развития Москвы (АНО «Мосстратегия») заработало для реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 25 января.

Он отметил, что основная цель учреждения — реализация направлений нацпроекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда».

— По результатам первых недель работы агентства участниками направления по системным мерам стали пять предприятий столицы. Теперь в Москве их семь. Компании смогут получить широкий набор поддержки — от обучения до льготного финансирования, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что будущими участниками проекта смогут стать около пяти тысяч столичных производств. При этом количество мест на адресную помощь составляет 561, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заммэра рассказал, что совокупный оборот малого и среднего бизнеса по итогам прошлого года составил 3,2 триллиона рублей. Этот результат на 41 процент превышает показатели 2020 года.