Ефимов: Обороты малого и среднего бизнеса столицы превысили три триллиона рублей в 2021 году

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Совокупный оборот малого и среднего бизнеса по итогам прошлого года составил 3,2 триллиона рублей. Этот результат на 41 процент превышает показатели 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ежемесячный оборот малых и средних предприятий (МСП) стабильно превышал допандемийный уровень с июля 2021 года.

— В прошлом году доля МСП в общем обороте предприятий торговли и услуг Москвы выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2020 годом — до 21,7 процента, — добавил Ефимов.

Он уточнил, что рекордные показатели в 2021 году наблюдались в сентябре. Тогда оборот МСП достиг 356 миллиардов рублей и превысил показатели аналогичного периода 2019 года на 64 процента.

Существенную поддержку МСП оказал комплекс мер по борьбе с кризисом, который был принят столичными властями в начале пандемии COVID-19, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне москвичам рассказали, как бизнес помогает городу развивать транспорт. Так, в столице используют несколько видов взаимодействия властей и бизнеса в сфере транспорта. Среди них государственно-частное партнерство (ГЧП), контракты жизненного цикла (КЖЦ) и концессии.