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Стартовал набор в команду столичных медиаволонтеров

Виктория Сикерина

Город
Стартовал набор в команду столичных медиаволонтеров
Фото: Pixabay

Прием заявок на участие в команде медиаволонтеров стартовал в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе центра «Мосволонтер» в пятницу, 4 февраля.

В учреждении отметили, что добровольцы смогут освещать самые яркие события города и рассказывать москвичам о волонтерской деятельности.

К участию приглашаются фотографы, видеографы и SMM -менеджеры. Отправить заявку на участие можно на официальном сайте «Мосволонтера».

Председатель московского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова добавила, что с каждым годом интерес горожан к медиаволонтерству только увеличивается.

— В 2021 году команда медиаволонтеров Москвы более 970 часов помогала на различных мероприятиях. За это время было сделано свыше 5,8 тысячи фотографий, снято более 150 видео, — цитирует ее слова официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что более пяти тысяч волонтеров уже присоединились к добровольческой акции #МыВместе. Они доставляют горожанам продукты питания, лекарства, корм для питомцев и другие предметы первой необходимости.

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