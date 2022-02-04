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«Болевой синдром»: онколог Петровский объяснил, как не пропустить у себя рак

Виктория Сикерина

Общество
«Болевой синдром»: онколог Петровский объяснил, как не пропустить у себя рак
Фото: Pixabay

Онкологические заболевания не обладают специфическими симптомами. При этом зачастую рак проявляется уже на поздних стадиях болезни. Лучший способ предотвратить появление заболевания или выявить его на раннем этапе — пройти своевременное обследование у врача. Такое мнение выразил заместитель директора НМИЦ онкологии имени Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский в пятницу, 4 февраля.

— У онкологических заболеваний нет специфических симптомов. В большинстве случаев болевой синдром проявляется, когда рак уже запущен, — сказал онколог.

Он отметил, что онкология проявляется всегда по-разному. Даже повышенное артериальное давление может сигнализировать об опухоли. Из-за этого консультация со специалистом необходима.

Для своевременного обнаружения рака в России работают программы скрининга, рассчитанные на самые распространенные виды заболевания. Среди них рак шейки матки, простаты, молочной железы и другие. Пройти обследование можно в рамках проведения диспансеризации.

Однако если человек чувствует признаки онкологии, сперва необходимо обратиться к терапевту, передает слова Петровского РИА Новости.

4 февраля — Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Ежегодно болезнь уносит более восьми миллионов жизней. О том, как распознать, диагностировать и вовремя начать лечить один из самых страшных видов рака, «Вечерняя Москва» поговорила с исполняющим обязанности руководителя бизнес-юнита «Онкология» крупнейшей в России биотехнологической компании Александром Кузичевым.

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