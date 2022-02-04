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«Агрессивная опухоль»: врач рассказал, как уберечь себя от самого страшного вида рака

Ольга Маркова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Агрессивная опухоль»: врач рассказал, как уберечь себя от самого страшного вида рака
Фото: depositphotos

4 февраля — Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Ежегодно болезнь уносит более восьми миллионов жизней. А в России, согласно допандемийной статистике, каждая шестая смерть произошла из-за рака. Цель этого дня — привлечь внимание граждан к проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака. О том, как распознать, диагностировать и вовремя начать лечить один из самых страшных видов рака, «Вечерняя Москва» поговорила с исполняющим обязанности руководителя бизнес-юнита «Онкология» крупнейшей в России биотехнологической компании Александром Кузичевым.

В конце прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел в 80 регионах страны репрезентативный опрос о том, насколько россияне осведомлены о меланоме, и готовы ли они проходить профилактические обследования. Итоги исследования встревожили специалистов. Оказалось, что лишь 65 процентов опрошенных так или иначе представляют, что такое меланома, и лишь 24 процента указывают на онкологическую природу заболевания. Более того, бесплатно пройти обследование сегодня готовы лишь 39 процентов опрошенных, что существенно ниже, чем в допандемийный 2019 год.

А между тем речь идет о самом опасном типе онкологического заболевания, на который приходится каждый восьмой случай выявленного рака.

— Меланома — агрессивная злокачественная опухоль, развивающаяся в результате трансформации меланоцитов — клеток, продуцирующих пигмент меланин, — объясняет Кузичев.

Согласно статистике, которую привел специалист, меланома составляет три-четыре процента от всех онкологических заболеваний взрослых. Только четыре процента от всех форм новообразований кожи приходится на меланому, но при этом 80 процентов смертей в данной группе обусловлено именно этим диагнозом. При этом в России при первичном обращении к врачу меланома кожи в 20 процентах случаев выявляется на последних стадиях опухолевого процесса, что сокращает возможность результативной терапии.

Есть одна непреложная истина: чем раньше выявлено новообразование, тем легче его вылечить. Сегодня каждый россиянин может в рамках системы Обязательного медицинского страхования (ОМС) пройти осмотр: либо по программе диспансеризации, либо через направление к онкологу от терапевта или врача общей практики, а также напрямую записаться к дерматологу.

Для того чтобы отловить опухоль в «зародыше», врач проводит визуальный осмотр кожных покровов, при необходимости выполняется дерматоскопия и биопсия с последующим гистологическим исследованием. Этот процесс называется онкоскрининг. В итоге человек не только приходит к пониманию того, что происходит с его организмом с профессиональной точки зрения, но и получает рекомендации специалистов, которые помогут бороться с проблемой, если она вдруг возникла. При этом недостаточно пройти скрининг один раз и успокоиться. Заключение об отсутствии заболевания — это не пожизненная гарантия, к сожалению, отметил врач.

— Если у человека много родинок, ему точно важно следить за ними на постоянной основе как с помощью самодиагностики, так и с помощью периодических осмотров, — подчеркнул эксперт. — Профилактические осмотры рекомендовано проходить не реже одного раза в год, но если какая-то родинка начала активно видоизменяться (форма, цвет, размер), стоит внепланово обратиться за консультацией к онкодерматологу.

По словам Александра Кузичева, существует также самодиагностическая система для распознавания опасной родинки — алгоритм ABCDE. Она не гарантирует точную самодиагностику, но может помочь не пропустить время, когда пора обратиться к специалисту.

Алгоритм ABCDE представляет собой следующие основные признаки, на которые необходимо обращать особое внимание:

А — асимметрия (Asymmetry). Условная ось делит родинку на две неравные половинки.

B — край (Border). Появление на крае неровностей или зазубринок.

C — цвет (Color). Любое изменение в цвете, его неравномерность.

D — диаметр (Diameter). Родинка в ширину или в высоту превышает 6 мм.

E — эволюция очага (Evolving). Появление корочек, трещинок, потеря кожного рисунка, рост очага.

— При обнаружении любого изменения параметров родинки, согласно системе ABCDE, необходимо обратиться к дерматологу для осмотра, — подчеркнул врач.

На сегодняшний день в стране действуют несколько программ, направленных на раннее выявление и борьбу с онкологическими заболеваниями. Основная из них — Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В Москве несколько лет действует благотворительный медицинский диагностический центр женского здоровья «Белая роза», проводящий бесплатные обследования.

Кроме того, для россиян работает социальная программа «Живи без страха», направленная на повышение онконастороженности, внимания к собственному здоровью и пониманию, что ответственность за свою жизнь мы несем самостоятельно. С 2021 года проект проводит скрининги на наличие рака шейки матки, которые включают в себя гинекологический осмотр, взятие биоматериала для проведения жидкостной цитологии, а при необходимости — ультразвуковое исследование органов малого таза.

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