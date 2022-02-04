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Бесплатная парковка на 50 машино-мест заработала в Бабушкинском районе Москвы

Виктория Сикерина

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Бесплатная парковка на 50 машино-мест заработала в Бабушкинском районе Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Олонецкий проезд Карта всех событий

Бесплатная автостоянка на 50 машино-мест заработала в Бабушкинском районе Москвы на месте нелегального паркинга. Об этом заявил руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что горожане теперь смогут оставить транспортные средства на парковке в Олонецком проезде. До этого здесь находилась незаконно организованная парковка.

— Территория использовалась незаконно, без правоустанавливающих документов на землю. Участок площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров был огорожен забором, на въезде установили два шлагбаума. Плата за пользование участком в бюджет города не вносилась, разрешительные документы на установку ограждающих устройств не выдавались, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова начальника ведомства.

До этого сообщалось, что автостоянка № 9095 в Новомещерском проезде возле железнодорожной станции Солнечная заработала после ремонтных работ. В ходе работ специалисты увеличили количество машино-мест до 511 за счет расширения территории, обновили систему освещения и оснастили 52 места для водителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

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