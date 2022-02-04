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Стартовала отделка пересадки между станциями «Марьина Роща» БКЛ и салатовой линии

Виктория Сикерина

Город
Стартовала отделка пересадки между станциями «Марьина Роща» БКЛ и салатовой линии
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Специалисты приступили к отделке пересадки между станциями «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) и Люблинско-Дмитровской ветки метро. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, строители облицуют полы и стены пешеходных коридоров гранитом.

— В технологических помещениях приступили к кирпичной кладке, — заявил заммэра.

Бочкарев уточнил, что проектом строительства предусмотрена пересадка между остановочными пунктами через подходный коридор, который станет продолжением вестибюля станции БКЛ.

Гендиректор «Мосметростроя» Сергей Жуков добавил, что строители также продолжают работы в малом наклонном ходе пересадки. Здесь установят четыре эскалатора протяженностью 30 метров.

— В начале весны приступим к монтажу водоотливных декоративных зонтов, после чего перейдем к устройству эскалаторов, — приводятся его слова в сообщении.

До этого сообщалось, что пассажиропоток новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро по итогам 2021 года составил 550 тысяч пассажиров в сутки. Это количество аналогично числу москвичей, которые пользуются Московским центральным кольцом. Так, еще до полного завершения строительства БКЛ стала одним из самых важных объектов транспортной инфраструктуры в городе.

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