Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пассажиропоток новых станций БКЛ метро достиг 550 тысяч человек к концу 2021 года

Полина Долганова

Город
Пассажиропоток новых станций БКЛ метро достиг 550 тысяч человек к концу 2021 года
Фото: Stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Пассажиропоток новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро по итогам 2021 года составил 550 тысяч пассажиров в сутки. Об этом сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Это количество аналогично числу москвичей, которые пользуются Московским центральным кольцом.

Так, еще до полного завершения строительства БКЛ стала одним из самых важных объектов транспортной инфраструктуры в городе.

Открытие нового участка линии привело к снижению нагрузки на участке Арбатско-Покровской линии на 8 процентов и Серпуховско-Тимирязевской — на 7 процентов.

В пятницу, 21 января, в интервью «Вечерней Москве» директор по управлению проектами градостроительного института пространственного моделирования и развития «Мирпроект» Валерий Гайдуков рассказал о перспективах информационного моделирования объектов метрополитена.

Читайте также:
Пассажиры Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Все мнения
О проекте