От станций к линиям: как информационное моделирование поможет проектировать метро

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В пятницу, 21 января, в интервью «Вечерней Москве» директор по управлению проектами Градостроительного института пространственного моделирования и развития «Мирпроект» Валерий Гайдуков рассказал о перспективах информационного моделирования объектов метрополитена

Столичный метрополитен активно осваивает технологию информационного моделирования (ТИМ) и совершенствует подходы к ее применению. С помощью ТИМ уже созданы проекты нескольких новых станций метро и электродепо. Об особенностях, сложностях и перспективах использования информационного моделирования при проектировании объектов метрополитена рассказывает директор по управлению проектами Градостроительного института пространственного моделирования и развития «Мирпроект» Валерий Гайдуков.

— Какие перспективы открывают BIM-технологии при проектировании новых станций метро?

— При проектировании новых станций и целых линий метро в виде создаваемых информационных моделей мы получаем возможность рассматривать станцию (или линию) как единый информационный объект (модель), а не как набор схем, чертежей и таблиц по каждому виду служб, работающих на инфраструктуре метрополитена. В модели, где все элементы инфраструктуры взаимосвязаны, мы можем увидеть, как изменение конфигурации (параметра или геометрию) элемента инфраструктуры любой службы отразится на смежных элементах других служб метрополитена. То есть, модель позволяет учитывать взаимное влияние объектов одних служб на объекты других. Это дает возможность с высокой степенью точности планировать расходы на эксплуатацию и модернизацию. При этом сокращаются сроки обновления за счет одновременного проведения работ по всем смежным объектам.

— Каких ошибок позволит избежать такая новация?

— Технология информационного моделирования имеет известные преимущества перед «плоским» проектированием. Она позволяет избежать пространственных коллизий — размещения отверстий под трубу и самой трубы на разных высотах, несостыковки элементов, проектируемых различными подразделениями и организациями, расхождений спецификаций и смет с составом запроектированных объектов, возникающих при внесении изменений в проект или выборе одного из нескольких проектных решений и т.д.

— В Москве уже есть станции, спроектированные и построенные с помощью информационного моделирования. Как развивается технология? Что станет следующим этапом?

— Пора переходить от проектирования, строительства и эксплуатации отдельных станций к созданию информационных моделей линий. Это в свою очередь ставит перед метрополитеном задачу создания информационных моделей существующих станций и линий. Такая технология существует и может осуществляться как поэтапно путем формирования моделей отдельных объектов и узлов в ходе модернизаций с добавлением их в общую модель, так и единовременно путем построения моделей существующей инфраструктуры по результатам лазерного сканирования и технической документации.

— Какие отличия проектирования в BIM наземных и подземных сооружений? Как решается задача координации и сопряжения подземных и наземных объектов?

— Разницы в проектировании нет, есть отличия на этапе проведения изыскательских работ. Особенность проектирования подземных объектов заключается в том, что оно введется в строго ограниченном пространстве проходческих тоннелей и станций. А вот сопряжение поземных и наземных объектов действительно представляет серьезную проблему, поскольку инженерные изыскания выполняются в разных системах координат. Соответственно, в проектных решениях будут те системы, в которых проводились изыскания. Стыковка в единой информационной модели переходных от подземной к наземной части элементов инфраструктуры (эскалаторов, путей выхода из тоннелей в депо и т.д.), созданных в различных системах координат, задача нетривиальная. Метрополитену потребуется либо пересчитывать разные модели, чтобы привести их в одну систему координат, либо предусмотреть средства на построение единой системы координат для обоих частей. Иначе единой информационной модели не получится, и все преимущества ТИМ на стыке подземной и наземной частей работать не будут.