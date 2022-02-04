Фан‑зоны с трансляцией Олимпиады откроются в скверах и парках Подмосковья

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Следить за успехами сборной России на Олимпиаде можно будет сразу в пяти скверах и парках Московской области. Здесь организуют специальные фан-зоны, трансляции можно будет увидеть на больших экранах, сообщает РИАМО.

Проект «Олимпийские сезоны в Подмосковье» реализуется в рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье».

Все желающие могут прийти в парки и посмотреть соревнования на свежем воздухе.

Фан-зоны появятся в парках в Химках, Домодедово, Одинцово, Красногорске. Здесь можно будет не только посмотреть трансляцию, но и принять участие в мастер-классах по зимним видам спорта. Кроме того, фан-зоны будут оснащены фуд-кортом, тематической фотозоной и специально оборудованной сценой.

Как отметили организаторы, пять локаций символизируют пять олимпийских колец. В каждом округе, где будет организована площадка, есть возможность определять свою цветовую гамму.

Накануне шаман Карагай предсказал итоги Олимпиады в Пекине для российских спортсменов.