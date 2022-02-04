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Диетолог Королева объяснила, чем вредна диета Виктории Бекхэм

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Королева объяснила, чем вредна диета Виктории Бекхэм
Фото: instagram/victoriabeckham

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, почему не стоит садиться на диету, которой придерживается модель Виктория Бекхэм, выбирая одни и те же продукты на протяжении большого количества лет.

Хорошую работу кишечника способно поддержать только разнообразное питание. От разнообразия рациона зависит состояние иммунной системы.

По словам диетолога, в рационе должны быть мясо, рыба, овощи.

— Следует включать разнообразное количество фруктов, обязательно рекомендуется употреблять сезонные ягоды, листья салата, — отметила она в комментарии Nation News.

Диетолог пояснила, что, если питаться постоянно однообразной пищей, менее разнообразной станет флора кишечника. А разнообразие флоры кишечника поддерживает защитные силы организма человека.

Кроме того, разнообразный рацион дает возможность эффективно мыслить, поддерживать работоспособность.

Ранее бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, что его жена Виктория питается одними и теми же продуктами последние 25 лет, выбирая рыбу и тушенные на пару овощи.

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