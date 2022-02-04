Иммунолог Жемчугов раскрыл «суперспособность» следующего штамма коронавируса

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, какое основное свойство может появиться у следующей мутации коронавирусной инфекции.

Специалист отметил, что вирус продолжит мутировать. Он стремится к размножению, захвату новых территорий. Есть два варианта развития вируса.

— Первый: в результате отборов получится новая мутация. Она закрепится, если даст ему новое преимущество. В частности, возможность уклонения от коллективного иммунитета. То есть вирус сможет дальше размножаться в человечестве. Это будет означать, что он станет сезонной инфекцией — появляться каждый год, — отметил Жемчугов в комментарии Nation News.

Существует еще один вариант: вирус полностью исчезнет из человеческой популяции и выберет для существования другой живой организм. По словам Жемчугова, до конца 2022 года станет понятно, по какому из двух путей пошел коронавирус.

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