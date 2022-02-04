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Перечень обязательных к переработке товаров могут расширить в России

Ирина Игнатенко

Общество
Перечень обязательных к переработке товаров могут расширить в России
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Игрушки, обувь и мебель могут войти в перечень товаров, обязательных к переработке. Проект постановления правительства с подобными изменениями подготовили РЭО и Минприроды РФ.

— Новые товарные позиции мы добавляли по совокупности признаков. Это наличие аналогичных товаров и материалов в ранее утвержденном перечне, если материал товара однородный и его можно переработать с учетом существующего технологического развития, — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В тексте проекта обозначен список товаров, упаковки, которые должны быть утилизированы после утраты ими потребительских свойств, а также нормативы утилизации. До 2 марта будет продолжаться публичное обсуждение документа.

В список предлагают внести такие позиции, как «Фильтры для очистки воздуха и воды», «Игры и игрушки», «Изделия из бумаги и картона». На переработку планируют отправлять мебель из дерева, пластмассы, металла. Также в перечне значится обувь из дерева, полимерных и текстильных материалов, обувь резиновая.

Отмечается, что для переработки требуется создание дополнительных предприятий по утилизации совокупной мощностью 19 миллионов тонн в год, передает «360».

Ранее стало известно, что уровень сортировки мусора в России превысил 43 процента. Об этом сообщил Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу в стране.

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